【宇宙旅行】SpaceX巨型火箭升空約4分鐘爆了　人類星際旅行仍要等

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太空探索公司SpaceX將於美國當地時間周四（20日）再次嘗試發射其巨型新火箭Starship（星艦），本港時間今晚9時33分左右，Starship在美國德州點火發射，成功離開發射台和海灘，飛行器在指定的飛行路線上。不過，SpaceX隨後宣布，SpaceX的星艦和推進器未能分離。而Starship及推進器升空約4分鐘後發生爆炸。

SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）其後在twitter發貼稱，恭喜SpaceX隊伍有一場令人刺激的Starship試射，又指從試射學習了很多，會在未來數月再作試射。

該隻120米高的飛行器，之前在周一（17日）曾啟動試射，惟於離升空尚有9分鐘時因為一個凍結的閥門而宣告停止發射。至於今日的試射，Starship會從德州的東海岸向天空飛去，美國當地時間上午8時28分開始，已經留出62分鐘時間來讓Starship升空並離開地球。若成功，該創新的火箭系統將用來把人和貨物帶入軌道，送往月球甚至火星。

馬斯克此前曾表示，只要讓飛行器能離開地面，而不破壞發射台的基礎設施，就會被認為是一場「勝利」。

今次飛行任務，目的是將Starship的最頂部分「ship」送入一個近乎軌道的軌跡，最後在夏威夷以北幾百公里處的太平洋上降落。SpaceX今在Starship升空前約45分鐘再在其網站上開放直播。

至於Starship的推進器「Super Heavy」，按計劃，會在飛行首2分50秒內提供動力，一旦完成升空任務，它將試圖返回靠近德州海岸的地方。該推進器將會被指示在海灣水域上方垂直盤旋，然後傾倒沉沒。盡管Starship兩個部分都將在海底結束工作，但最終的目標是讓兩半的飛行器都受控着陸，以便它們可以反覆加油和重覆使用。

▲ Starship（右一）高120米，重15萬公斤（150公噸）。

據SpaceX在新聞稿中介紹，Starship是一個完全可重覆使用的運輸系統，旨在將船員和貨物運送到地球軌道，幫助人類返回月球，並前往火星和其他地方，「通過這樣的測試，成功是由我們能學到多少東西來衡量的，這將為SpaceX迅速推進Starship的開發提供訊息並提高未來的成功概率」。

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編輯：胡學能