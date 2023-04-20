【國泰293】國泰3月載客人次按年增42倍 客運運力抵疫情前一半水平

國泰航空(00293) 公布上月營運數據。上月內乘客運載率超過 90%，反映出行需求持續強勁。 國泰航空集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）的客運航班運力在 3 月底已按計劃達至疫情前 50%水平，服務逾 70 個航點。 國泰航空於 3 月份載客132萬人次，較 2022 年同月增加 42.1倍。收入乘客千米數按年上升 48倍。乘客運載率增加 44.8 個百分點 至 90.4%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 23倍。在 2023 年首三 個月，載客人次較去年同期增加 3,907%，運力上升 21倍，而收入乘客千 米數則上升 44倍。

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國泰航空於 3 月份運載逾12萬公噸貨物，較去年同月增加 25.3%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加 102.5 %，運載率下跌 14.6 個百分點至 66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 146.7%，在 2023 年首三個月，載貨量較去年同期增加 35.6%，運力增加 178.4%，而貨物收入噸千米 數則上升 128.1%。

集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空的客運業務在 2023 年第一季持續改善。3 月的載客人數繼續錄得按月增長， 較 2 月份增加 19%。客運方面，復活節假期的航班需求強勁，反映出行意慾熾熱。4 月 9 日的單日載客量更是自疫情以來首次突破 5 萬，共接載 53,233 人次。由現在至 10 月底前，國泰會陸續增加往返內地的航班數量至每周約 160 班，覆蓋 15 個城市共 16 個機場，包括營運每天四班往返北京的航班，以及每天六班往返上海 浦東機場和每周九班往返上海虹橋機場的航班。

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