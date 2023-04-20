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【香港經濟】陳茂波訪京與人行易綱、財政部王東偉等會面

Hot Talk 20:34 2023/04/20

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財政司司長陳茂波今（20日）繼續在北京的訪問行程。他早上到訪中央財經委員會辦公室，與副主任廖岷會面，雙方就國家和香港的經濟和金融發展進行交流。陳茂波介紹了香港經濟情況，以及在新時代、新階段的發展思路和政策，他指香港正全面增強發展動能，加強與大灣區兄弟城市的協同合作，全力為國家的高質量發展，貢獻香港力量。面對過去3年波動的外圍環境，香港金融市場安全有序地發展。

陳茂波中午與中國人民銀行行長易綱會面，雙方討論進一步支持內地與香港金融市場發展和互聯互通，深化離岸人民幣樞紐的發展，以及加強綠色和可持續金融的合作等議題。

之後，陳茂波到訪國家財政部，與副部長王東偉會面。陳介紹香港的經濟和金融發展情況，並感謝財政部一直以來在香港發行人民幣國債，支持香港國際金融中心的發展。陳指出，香港積極對接國家發展戰略，冀充分發揮國際一流籌融資平台的功能，助力穩慎推動人民幣國際化。

隨後，陳茂波到訪國家商務部，向副部長郭婷婷介紹了香港最新的經貿情況、貿易環境和展望。陳茂波指出，對接國家發展戰略，香港作為促進國際貿易的參與者和貢獻者，正全力爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並積極拓展自由貿易網絡，貢獻區域經濟合作和發展。

陳茂波（右二）、財經事務及庫務局局長許正宇（右一）與國家財政部副部長王東偉（左一）會面。

相關文章：

【消費券2023】陳茂波：消費券釋放200億消費力　相當於單月零售額6成

編輯：胡學能

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