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【內銀股】羅兵咸永道：內銀面臨信用風險管理挑戰　不良貸款餘額按年增幅有幾多？

股市 19:57 2023/04/20

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【內銀股】羅兵咸永道：內銀面臨信用風險管理挑戰　不良貸款餘額按年增幅有幾多？

羅兵咸永道發布《銀行業快訊：2022年中國銀行業回顧與展望》顯示，去年全球經濟受到諸多超預期因素衝擊，中國經濟面臨新的下行壓力，在政策支持下趨於企穩回升。銀行業在大力支持實體經濟的同時經營壓力加大，面臨信用風險管理、資本管理等挑戰。去年，中國40家上市銀行的整體淨利潤按年增長7%，受利息收入增速放緩影響，較前年的增速明顯回落。撥備前利潤按年降1.6%，信用減值損失計提總額按年降11.2%，降幅較前年同期增加7.57%。

貸款不良率持續下降，且疫情對經濟的負面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失按年下降。 

上市銀行淨息差進一步收窄

羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示，去年上市銀行淨利潤增速回落，盈利能力保持平穩。LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行回應國家號召支援實體經濟，降低融資成本，生息資產收益率持續下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。貸款收益率下降，一些銀行的存款利率開始下降，另一些銀行保持穩定，使上市銀行的淨息差進一步收窄。

上市銀行總資產按年增11.6%，較前年7.9%的增速有所回升，其中大型商業銀行以12.8%的資產增幅領跑，為實體經濟提供了重要的支持力量。股份制商業銀行和城農商行增幅分別為7.6%和12.4%。

資產質量整體保持可控，仍需關注後續信用風險暴露狀況。上市銀行不良貸款餘額較前年末增長8.8%至1.8萬億元，不良率較前年末下降0.03%至1.33%，逾期貸款餘額較前年末增長12.6%，逾期率較前年末微增至1.38%；關注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款餘額較前年末增長20.1%，佔比顯著上升，較前年末增加0.18%至2.54%。

資本充足率保持平穩，資本補充力度不減。大型商業銀行及股份制商業銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態勢，截至去年12月末，分別達到12.25%和9.75%；城農商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.8%。

羅兵咸永道中國金融服務合夥人黃凱婷表示，今年，全球經濟恢復增長之路仍然困難重重，歐美國家近期發生的銀行業危機仍在演化，並有可能對其他金融行業和新興市場產生外溢效應。今年也是二十大召開後的開局之年，二十大指明了建設中國式現代化的總體方向。站在新起點，銀行業守正求新再出發，未來將聚焦更好地服務中國式現代化，促進經濟高質量發展，繼續加大對重點領域的支持力度。

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編輯：胡學能

港股 國有內銀股 中小內銀股 中國 銀行
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