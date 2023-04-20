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【ESG】屈臣氏加強可持續發展承諾 全球可持續產品至八千款

理財智慧 20:10 2023/04/20

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為響應「世界地球日」，屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏加強可持續發展承諾，宣布增加可持續產品至八千款，為全球每一位顧客提供更多可持續產品的選擇，。並承諾抵銷超過2,000噸二氧化碳排放，減少業務對環境的影響。

【職場趣聞】去旅行一定要買手信? 唔買又得唔得呢?【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

屈臣氏指出，會與氣候行動解決方案供應商ClimatePartner合作，將於7月啟動碳補償計劃，並抵銷7款可持續產品的碳排放，包括指定洗髮露、濕紙巾、面膜、牙刷等。該計劃已計算產品從生產到顧客手中整個生命周期的碳排放，然後以自然為本的方案，來抵銷剩餘的碳排放量。而國際認可的環境審計專家TÜV Austria會就計劃對社會和環境的影響進行評估，確保符合標準。

透過碳補償計劃，屈臣氏將支持ClimatePartner在印尼 Rimba Raya開展的森林保護項目，在土壤退化地區重建森林，增加碳存量，促進生態系統健康。除了碳補償計劃外，屈臣氏集團亦制定了溫室氣體 (GHG) 減排目標，並已通過了科學基礎減 排目標倡議組職 SBTi 的審查和驗證。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示：「應對氣候變化是全球當前的重要任務，刻不容緩。作為領先的保健美容零售商，我們致力與顧客同心合力，攜手為地球帶來正面的影響。有見及此，屈臣氏除了提供更多可持續產品，還投資以自然為本的方案並推出碳補償計劃，抵銷產品的碳排量，積極應對氣候變化。」

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撰文：鄭日棱

 

 

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