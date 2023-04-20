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【ChatGPT】香港首支生成式AI製　作音樂作品《First Love》面世

科技 19:15 2023/04/20

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Jamintheroom Entertainment推出香港首支由GPT輔助製作的音樂作品《First Love》，標誌著人工智能或正式融入音樂產業。

今年以來，由OpenAI的ChatGPT掀起的熱潮仍然持續，人工智能（AI）、聊天機械人（chatbot）的應用亦逐漸落地，今（20日），Jamintheroom Entertainment推出香港首支由GPT輔助製作的音樂作品《First Love》，標誌著人工智能或正式融入音樂產業。

歌曲由JamintheRoom（JITR）連同監製譚錫森及歌手KASA，使用ChatGPT生成的歌詞及和弦組合，再結合專業的編、監、唱製作而成。Jamintheroom Entertainment（JITR）創辦人宋凌峰表示，除了旋律外，作曲、作詞均由ChatGPT-3.5版本創作，只需30分鐘就可以生成5至6首歌曲，比起以往完成1首歌需要兩個星期時間大大縮短。

對於獨立音樂人而言，節省了找作曲、作詞人的成本，使用AI輔助製作歌曲，可大大提高製作效率。

《First Love》的作品監製談智偉表示，傳統而言，人們製作歌曲一般都會受到自己思維侷限，或會做比較「安全」的作品以迎合監製（producer），但AI創作就完全打破限制。「感覺就好像有一個更客觀的producer監督自己，我自己亦能透過與AI協作，融合各種音樂風格，並打破自己固有思維，產生更多化學效應。」

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AI創作反能促進業界發展

生成式AI縱然方便，但仍面對眾多爭議，無論美術畫作、音樂都離不開版權問題，亦有擔心，當AI融入音樂產業，原本的音樂人或會被淘汰。宋凌峰表示，現時使用ChatGPT當然可以開發出各種作品，對於獨立音樂人而言當然是好消息，但到進入商業世界，使用AI創作無可避免地對不同公司或現有的版權條例帶來挑戰，未來各公司或要開發不同的數據庫及AI創作平台出來，才能解決版權問題。

談智偉補充，美國曾經有法律訴訟案例，創作人希望以某旋律作為版權，並向其他使用該旋律的用戶收取費用，但最終都敗訴。

音樂由和弦構成，但現實中用戶其實難以單單為使用某幾個和弦而申請版權。

宋凌峰表示，今次是香港首次以ChatGPT融入音樂創作，相信未來會有更多作品及新模式出現。「AI不會令業界人士失業，反而會令業界的水準更上一層樓，因為AI創作或成為一個標準，音樂人要進步，必先要超越該標準，從而推進整個產業發展。」

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記者：李彥煒

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