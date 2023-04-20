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【韓妝品牌】韓妝品牌Etude House突撤出香港市場

Hot Talk 19:51 2023/04/20

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【韓妝品牌】韓妝品牌Etude House撤出香港市場　僅駐港10年

韓國最大美妝集團 Amorepacific （韓：090430）旗下的彩妝品牌 Etude House周三於社交平台上公布，Etude House 將於下周一（24日）起撤出及暫別香港市場。

2010年代韓妝盛行，Etude House於2013年起進駐香港市場，來港約10年，更曾以月租近100萬租下銅鑼灣怡和街地鋪。Etude於2020年4月疫情初期約有14間分店，現時只剩下6間，疫情3年期間品牌規模明顯萎縮，或因口罩令下化妝品需求減弱，韓流衰退，以及國際電商盛行有關。

品牌亦曾進駐內地市場，已於去年3月結束營運，台灣門店則於2018年退出；去年則進駐印尼電商Myntra及新加坡Watson市場。

Etude House母企Amorepacific為韓國最大集團，市值8.67萬億韓圓（約51.3億港元），去年純利減少28.5%至1293億韓圓（約7.7億港元）；收入減少15%至4.1萬億韓圓（約24.3億港元），LANEIGE，雪花秀Sulwhasoo， innisfree亦屬同一集團品牌。

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記者：宋佩恩

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