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【裝修設計】擲79萬翻新雅濤閣591呎單位　客廳角落設玻璃書房增空間感

理財智慧 19:30 2023/04/20

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疫情期間需要在家工作時，不少人都希望擁有一間書房，以集中精神專心工作。一家三口近來搬入南區的雅濤閣，因該屋苑已有逾20年樓齡，因此業主花費79萬元裝修，翻新591平方呎單位。考慮到業主夫婦倆喜歡型格風，設計師在用料及家具用色方面入手，營造出輕工業家居；另為滿足業主在家工作的需求，選擇在客廳的一角，劃出以玻璃作間隔的書房，十分獨特。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
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位於黃竹坑的雅濤閣，屬私人機構參建的居屋，於2001年入伙，已有22年樓齡。業主一家三口因新居入伙，而打算裝修591平方呎單位。Distinct Design設計師稱，因業主夫婦倆喜歡偏型格風格，於是在材質上，選用了石紋及木紋板，再以黑色鐵框點綴，為單位加添金屬獨有的冷冽感。

想要營造出型格風，設計師在用色上不只黑白灰，而是以深啡系木色為為主調，配搭淺木色，更有層次感。牆身則採用了台灣出產的環保物料「樂土」，同時配上深淺不同的灰調；而為了有統一的感覺，不同空間的天花會按牆身顏色而定。

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為了方便業主在家工作的需求，設計師利用了飯廳一角位置，劃出書房。不過由於空間狹窄，摒棄以實牆作間隔，而改用弧形玻璃，能夠大大降低壓迫感。

至於主人房，設計師打通相連的一大一小房間，劃分出衣帽間及睡床區，兩個區域以特色屏風趟門作分隔。衣帽間裝有兩個高至天花的衣櫃，讓屋主有足夠的儲物空間；另為了滿足男戶主希望擁有打機專屬空間的願望，設計師亦在衣櫃區特意造出專屬他的打機枱。此外，為了呼應工業風的主題，床頭牆同樣選用「樂土」材質，設計成特色水泥牆。

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最後來到女兒的房間，一改單位深的的色調，而是以紫色作為主調。另外，採用上床下櫃的設計，有助增加女兒活動和儲物的空間；另設有書枱，她讓她擁有自己的空間做學習。

裝修費用

清拆工程$41,000
燈電工程$120,000
泥水工程$95,000
木工工程 $120,000
油漆工程$76,000
傢俬：$300,000
其他項目$38,000
總工程費 $790,000

＊相片由Distinct Design提供

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撰文 : 陳楚琨

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