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【ET開市直擊】港股悶局有冇轉機？美股業績期尋寶攻略

股市 08:45 2023/04/20

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港股昨日窄幅上落，全日升29點，收報20396點。港股自周一急升後，突然陷入悶局，上落走勢有沒有轉機？內地股市昨日午後「V」彈，不少「中」字頭的股份造好，中芯國際 （00981） 、中國人壽 （02628） 、中國太平 （00966） 、中國建築 （03311） 、中興通訊 （00763） 、中國通號 （03969） 、中國能源建設 （03996） 等，升幅由2%至7%不等，「中」字頭股份強勢能否持續？多家美國大型企業陸續公布季績，包括本周的Netflix（NFLX）、Tesla（TSLA）、強生（JNJ）、寶潔（PG）、IBM（IBM）及Snap（SNAP）及美國運通（AXP），下周更迎來微軟 (MSFT)、谷歌-C (GOOG)、亞馬遜(AMZN)、Meta (META)等，業績表現會否「驚喜」？如何在當中尋寶？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉港股美股機會。

 

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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