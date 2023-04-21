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「德州梅根」嫁入意王室 與繼子女爭產遭逐出40億別墅

環球社會熱點 08:05 2023/04/21

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除了美國女演員梅根（Meghan Markle）嫁入英國王室外，多年前有一名來自美國德州的女演員Rita Carpenter也嫁給意大利旁支王室成員成為王妃，在丈夫離世後仍一直居住在對方家族價值4.71億歐元（約40.5億港元）的羅馬別墅。Rita過去數年與亡夫子女就遺產發生糾紛，本周恐遭逐出別墅。

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73歲的Rita Carpenter除了同樣來自美國，多項經歷也與梅根十分相似。Rita年輕時投身演藝圈，曾任雜誌《花花公子》（Playboy）模特。

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Rita於1976年嫁給前美國民主黨國會議員John Jenrette Jr.，其後於1981年離婚。她2009年嫁給意大利王室旁支、來自意大利盧多維西（Ludovisi）家族的尼科洛王子（Prince Nicolò Boncompagni Ludovisi），婚後隨夫改姓盧多維西。

意大利羅馬的奧羅拉別墅（Villa Aurora）建於1570年，盧多維西家族自1600年代初就擁有該別墅。

別墅内有多樣珍貴藝術品，當中包括意大利藝術家米高安哲羅（Michelangelo Di lodovico Buonarroti Simoni）唯一一幅天花壁畫作品，該畫料價值超過3.25億美元（約25.35億港元）。

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尼科洛王子的子女聲稱祖父本來安排他們繼承別墅，不滿遭Rita奪去遺產。法院其後裁定將別墅拍賣並會負責分配款項。別墅起初估值4.71億歐元，可惜有價無市，數度下調價格仍流拍。

法院早已下令Rita搬離別墅，英媒引述消息人士指，警方最快周四（20日）就將她與管家等人逐出別墅。

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責任編輯：鄭錦玲

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