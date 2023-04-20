▲ 【中銀2388】中銀香港與AlipayHK推簡化中小企貸款流程 商戶可藉交易數據申請貸款

中銀香港 （02388） 與AlipayHK宣布，中銀香港成為首家銀行夥拍AlipayHK為中小企推出簡化貸款流程服務。中銀香港推出全新數據為本的融資試行計劃，將透過由AlipayHK商戶提供的電子錢包交易數據以簡化貸款審批流程，從而解決中小企客戶因無法提供貸款抵押品或所需的財務資料而面對融資困難的痛點。

試行計劃讓AlipayHK的商戶無需提供抵押品或財務報表，可透過其在AlipayHK的電子錢包交易數據，向中銀香港申請分期或透支貸款，最高貸款額達200萬元，最長還款期36個月。如使用中銀香港為主營運戶口，客戶可無需提供月結單。優惠期內參與計劃的AlipayHK商戶可享特優利率。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，今次和合作，為AlipayHK的商戶簡化貸款審批，豐富AlipayHK數字化營銷服務。隨着電子消費券再次派發和全面通關等多方利好因素刺激本地，相信今次合作配合AlipayHK其他一系列數字化營銷服務，將加速商戶生意回暖。中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，今次合作推出全新以數據為本的融資試行計劃，既豐富了該行利用外部替代數據輔助貸款審批的應用場景，亦為中小企創造融資契機。

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編輯：胡學能