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【國泰293】國泰航空3月載客量恢復至疫前4成　復活節假高峰單日載5萬人

股市 18:40 2023/04/20

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國泰航空3月載客量恢復至疫前4成　復活節假高峰單日載5萬人

國泰航空  （00293） 3月客貨運量數據繼續受惠於低基數效應，全月載客132.2萬人次，按年大增逾42.2倍，相當於2019年疫情前同期的42%。國泰航空上周載客率高企，按年增44.8百分點至90.4%。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，3月客運航班運力已按計劃回復至疫情前約50%水平，服務超過70個航點。

踏入4月份，國泰航空指，復活節假期的航班需求強勁，反映出行意欲熾熱，並披露復活節4月9日單日載客量錄5.3萬人次，為自新冠疫情後首次突破5萬人次。

目標10月底恢復每周160班往返內地航班

國泰在3月份已恢復來往上海虹橋、海口及名古屋的航班。集團目標於10月底前陸續增加往返內地航班至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場，包括每天4班往返北京航班，每天6班往返上海浦東，每周9班往返上海虹橋。

料4月貨運需求減弱　受累節日因素

貨運方面，國泰航空於3月份運載12.2萬公噸貨物，按年增加25.3%，運載率則跌14.6百分點至66.9%，以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加146.7%。

國泰指，復活節、清明節、齋戒月料令4月貨運需求減弱，惟仍具變數。集團將繼續靈活調整貨機運力，隨著客運網絡不斷增長，集團會利用客機腹艙為客戶擴大貨運覆蓋面。

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記者：宋佩恩

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