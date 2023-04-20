【世界地球日】港人日益接受可持續購物模式　Carousell數據：長者最愛二手交易

4月22日是世界地球日，是呼籲人類關注地球環保，齊齊減少廢物的日子。據環保署在2022年數據，香港的都市固體廢物人均棄置量為每日1.53公斤，全港就是1.5萬噸。要減少廢物，除了即將來到的垃圾徵費外，善用二手交易和回收計劃都是好辦法。

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據二手交易平台Carousell數據，2021年至2022年香港所有年齡組別的二手商品，搜索次數均上升超過20%，反映愈來愈多人接受二手購物，其中54歲以上用戶的二手商品搜尋次數大幅上升112%，證明長者亦開始實踐可持續購物模式。

二手商品搜尋上升超1倍

同時屈臣氏宣布增加可持續產品至8千款，鼓勵顧客實踐可持續生活的計劃。所有可持續產品均需符合以下條件：含有可持續成分或物料、使用可持續包裝、設有環保補充裝、可重複使用或可更換配件的產品。屈臣氏於全球網店和門市共提供超過8千可持續產品，由護膚品到洗髮水，一應俱全。

而透過獎賞積分鼓勵回收的Carbon Wallet亦趁世界地球日推出「回收真美」回收計劃，透過在參與活動的品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。

參與計劃的品牌包括Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE及Melvita，用戶只需將空瓶放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100 CW積分，可用於換領免費港鐵車票、環保家居用品、天然護膚品和素食優惠券等。

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責任編輯：李智賢

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