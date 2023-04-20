【恒生11】恒生：首季零售銀行新增非香港客戶按年飈2.6倍

恒生銀行 （00011） 財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，今年初香港和內地重新通關下，3月，該行零售銀行錄得新增非香港客戶，已超越疫前2019年上半年每月平均數，而今年第1季，該行零售銀行的新增非香港客戶較去年同期升2.6倍。她又說，今年以來貸款增長勢頭良好，會在零售銀行貸款業務加大力度。

恒生中國內地首家跨境財富管理中心上月底在廣州正式開幕。李樺倫透露，未來會在香港、內地再開新的跨境財富管理中心，其中在內地，預料未來數月會在深圳開設該類中心。

恒生推優越理財附加「Family+戶口」服務

另外，該行今宣布推出優越理財附加「Family+戶口」服務，適用於優越理財客戶（過去1個月維持「全面理財總值」不少於100萬元的客戶獲優越理財月費豁免），該等客戶可在一個主戶口之下附加多個戶口，自訂專屬戶口名稱，以便將理財需要分門別類，再按不同目標配置存款、外滙及不同投資產品，方便為自己和家庭成員規劃財富。附加戶口會清晰顯示於主戶口持有人的e-banking、月結單及銀行通訊。而每個附加戶口可以獨立申請ATM卡。

該行去年12月至今年4月訪問逾200位30至64歲並持有100萬港元或以上流動資產人士，發現受訪者為了應付自己及家庭的日常與未來所需，現時人均持有7個銀行戶口，93%受訪者認同，若可在自己名下戶口內開設一個或多個戶口，將有助策劃不同理財目標之資金。

▲ 恒生銀行邀藝人吳君如（右）及其女兒陳是知（左）等拍攝廣告片。（陳永康攝）

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記者：胡學能