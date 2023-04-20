日本3月旅客人數接近疫情前水平 首季平均消費超2019年

日本最新公布旅遊數據顯示，當地3月迎接的旅客人數持續上升，已接近2019年同期水平。今年首季訪日旅客在當地消費平均達21.2萬日圓（約1.23萬港元），反超疫情前水平。

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日本國家旅遊局周三（19日）公布，3月外國旅客人數約182萬人次，為2019年同期約3分2。訪日旅客數量按月增加23%，按年更見27.5倍增幅。

美國旅客人數上升至逾20萬人次，與4年前同期相比增幅為15%。新加坡為增幅最大國家達20.6%，訪日人次5.27萬。中國旅客數量亦比2月翻倍，達7.57萬，惟與2019年相比仍少89%。

日本國家旅遊局數據指出，今年首季旅客的初步平均消費為21.2萬日圓，較2019年全年平均多30%。升幅相信主要由富裕旅客及日圓疲弱帶動，中國﹑澳洲及法國為「大戶」。

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央行日本銀行及財務省數據顯示，去年12月至今年2月間，海外旅客總消費突破3,000億日圓（約174.75億港元），與2016至17年同期類近。

野村综合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）預計，今年訪日旅客消費可達5萬億日圓（約2,912.6億港元），超過疫情前的4.8萬億日圓。

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責任編輯：吳漢培