新地啟德兩盤命名天璽．天及天璽．海　天璽．海一期料6月招標推

新地（00016）今日為兩個啟德住宅發展項目命名，其中協調道10號命名為天璽．天；另位於承豐道26號則命名天璽．海。新地副董事總經理雷霆表示，位於跑道區的天璽·海第1期剛取得預售，將於6月開始以招標形式推售，而天璽·天預計於第三季獲批售樓紙，料獲批後隨即銷售。雷霆表示，天璽·海的推售絕對不是想要截擊行家，集團一向於獲批預售後盡快推出市場，並形容項目的維港景色「美不勝收，無與倫比」，別具特色，相信天璽·海能以理想價售出。

新地代理總經理胡致遠指出，天璽．天項目位於啟德城中心核心位置，屬區內最高的大樓，基座設有商場，可輕鬆到達啟德港鐵站。項目分兩期發展，其中第一期提供906伙，標準單位戶型涵蓋開放式至四房戶。

新地代理總經理陳漢麟就表示，天璽．海享臨海一線海景，兩期項目分別提供256及183伙，共設439伙。項目主打四房大單位，實用面積大約介乎1,100至2,200平方呎，並設有23伙特色戶，最大的一伙使用面積逾4,600平方呎，其中8伙備有私人泳池。而天璽．海的第一期已獲批預售，推售的準備功夫亦接近尾聲，料於6月推出應市。

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對於樓市，雷霆認為通關後一二手價量俱升，美息有機會比預期早回落，而且近期歐美銀行風波不斷，導致投資市場動盪，使市民察覺投資磚頭比較穩陣，有助樓市發展。

新地代理總經理胡致遠稱，發展商將於明天起開放示範單位，然後周六正式開始收票，視乎市場情況，最快下周展開銷售。單位價單提供23伙一房、86伙兩房及14伙三房戶，總值近10億元，扣除最高15%折扣，折實價介乎437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價約13,518至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座2樓A1室，實用面積297平方呎，價單定價514.4萬元，呎價17,320元，折實售價約437.24萬，折實呎價約14,722元。

University Hill首批單位折實平均呎價16,288元。據中原地產資料，同區屋苑中，雲滙4月二手成交平均呎價約16,589元、海日灣約16,455元、逸瓏灣約15,418元、朗濤則約15,152元，可見是次University Hill首批均價貼近二手。

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