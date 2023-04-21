【業績｜電訊股】中電信升近2%　首季多賺10.5%　移動業務ARPU錄45.8元人幣

中國電信 （00728） 收市後公布，今年首季純利按年升10.5%至79.8億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益，純利升8.8%至86.9億元。

中電信周五（21日）升1.8%，報4.42元。

期內，經營收入為1,305.9億元，按年升9.2%，其中服務收入為1184.8億元，按年增長7.7%。移動通信服務收入為505.9億元，按年增長 3.2%，移動用戶淨增752萬戶，達到3.99億戶，5G套餐用戶淨增1,525萬戶，達到2.8億戶，滲透率達到71%，移動用戶平均收入（ARPU）為45.8元。

公司固網及智慧家庭服務收入達311.4億元，按年增長 5%，有線寬帶用戶達到 1.84 億戶，智慧家庭收入增長 15.9%，拉動寬帶綜合ARPU達47.5 元。

至於產業數字化方面，收入達到349.7億元，增長 18.9%。集團以融雲、 融 AI、融安全、融平台為驅動，提供滿足行業客戶需求的綜合智能信息化服務，發揮天翼雲的市場競爭力，持續打造「5G+行業應用」標杆項目，推動第二增長曲線快速發展。

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編輯：袁諾曦