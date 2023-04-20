【真人show】中播數據合推綜藝節目《Hong Kong's Got Talent》、明年首季ViuTv播出    5月起招募3至80歲才藝達人

▲ 【真人show】中播數據合推綜藝節目《Hong Kong's Got Talent》明年首季ViuTv播出。圖為中播數據主席黃秋智。

真人秀節目《Got Talent》全球熱播，並被授權製作成不同地區版本，中播數據 （00471） 宣布，會聯同GBGR HK、娛樂製作公司Showtimes4u、ViuTV母企香港電視娛樂有限公司、及古天樂的天下一電影旗下製作部門天下一工作室，推出才藝表演節目《香港達人秀》（Hong Kong's Got Talent ）。

據介紹，《香港達人秀》（Hong Kong's Got Talent ） 5月起接受報名，3歲至80歲人士均可參加，其後會陸續預約時間海選，預計年底篩選最後100強進行最後比賽，並製作成10集節目，預計明年首季在ViuTV播放。

《香港達人秀》項目預計2年合共耗資約2,000萬元

中播數據董事會主席兼執行董事黃秋智表示，作為項目主要領投的角色，未來2年《香港達人秀》（Hong Kong's Got Talent ）項目預計耗資約2,000萬元以完成的製作及推出，預計收入可以倍數計。

問及目標觀眾人數，黃秋智稱，期望節目接觸香港、大灣區、以至全球廣東話觀眾。黃秋智表示，有信心成功將《香港達人秀》本地化，發掘香港人才，強調引入及製作優質內容，可為公司帶來收益，為股東創造最佳價值。

另外，中播計劃聯通天下一工作室合建智能製作室，黃表示，希望整合上下游資源，拓展內容製作。

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記者：李哲毅