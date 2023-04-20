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【可持續發展】港鐵Carbon Wallet聯同6大美容護膚品牌推美容空瓶回收計劃　消費者可藉回收換積分、新用戶更可免費搭港鐵

Hot Talk 17:52 2023/04/20

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【可持續發展】港鐵Carbon Wallet聯同6大美容護膚品牌推美容空瓶回收計劃　消費者可藉回收換積分、新用戶更可免費搭港鐵

港鐵 （00066） MTR Lab旗下Carbon Wallet宣佈，與6大美容護膚品牌Fresh、L’Occitane、The Body Shop、Factiv、EVOLCARE及Melvita，以及回收合作夥伴V Cycle，攜手推出美容空瓶回收計劃「回收真美」，以響應2023年世界地球日，參與的美容品牌亦會提供折扣優惠或禮品。

是次計劃透過在參與品牌的門市設立回收點，建立更方便的回收網絡，從而鼓勵消費者在用完美容產品後回收包裝容器。由4月20日起至6月30日，消費者可於6個參與品牌旗下的60多間分店，回收任何牌子的美容空瓶，以賺取Carbon Wallet積分（CW分）。

只需攜同空瓶至門市放入回收箱 即可獲100 CW分

消費者只需攜同空瓶至門市放入回收箱，並在Carbon Wallet應用程式内提交回收記錄。透過掃描回收箱上的二維碼，用戶即可獲贈100 CW分，而根據回收的產品種類和數量，用戶亦可獲取額外回收積分。新用戶於登記時輸入每個品牌專屬的優惠碼，更可獲得免費港鐵車程。

「回收真美」計劃目標收集及回收超過30萬個空瓶，節省超過1.1萬公斤碳排放量，相當於為智能手機充電100萬次，或450棵樹一年的二氧化碳吸收量。若是次計劃達成回收目標，所有參與用戶將可額外獲得Carbon Wallet特別獎賞。

Carbon Wallet聯合創辦人鄭智韜表示，研究指出，僅9%的產品包裝被回收，可見包裝容器廢物是整個美容業界面對的挑戰。

相關文章：【港鐵66】MTR Lab與數碼港合同投資香港初創alfred24　減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量

相關文章：【港鐵66】大摩：港鐵今年物業發展利潤只有去年十分一　鐵路利潤受員工及開支增加影響

編輯：陳韻妍

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