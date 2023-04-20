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【中資電訊股】中移動擁7億5G套餐客戶　一文看清內地電訊商3月數據

股市 20:03 2023/04/20

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一文看清內地電訊商3月數據

内地三大電信商中移動  （00941）  、聯通  （00762）  、及中電信  （00728）  公布3月營運數據，中移動移動業務客戶總數9.83億戶，月内淨增411萬客戶，今年累計淨增775.2萬戶，5G套餐客戶為6.89億戶；有綫寬帶業務客戶總數約2.81億戶，月内淨增325萬戶，年内累計淨增872.3萬戶。

聯通3月「大聯接」用戶累計到達9億戶，按月新增1248.2萬戶。當中，5G套餐用戶累計2.2億戶；物聯網終端連接累計4.2億戶，按月新增916萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶4,562個，按月增加334個。3月智能客服客戶問題解決率維持98.1%；智慧客服智能服務佔比81.9%，按月上升1.3個百分點。

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記者：宋佩恩

港股 電訊商 中國聯通（00762） 電訊 中國移動（00941） 中資電訊股
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