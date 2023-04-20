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【瑞信危機】新加坡投資者擬組團控告瑞士政府減記瑞信AT1債券
瑞信在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀，同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額減記，波及全球投資者。外電報道指，至少80名買入瑞信AT1債券的新加坡投資者擬向瑞士政府發起訴訟，認為對方違反自由貿易協議。
代表該批投資者的律師事務所Wilmer Hale表示，債券持有人是基於新加坡2003年與瑞士簽署的星歐自由貿易協議，認為瑞士當局以不公平的行動違反協議所保障內容。
報道指，該批投資者大部分是來自新加坡的家族辦公室和富裕零售人士，包括退休人士，合計投資7000萬美元（約5.46億港元）AT1債券，每人投資額為20萬至1200萬美元不等。代表律師料，未來參與訴訟的投資者仍可能增加。
瑞信大部分銀行家或遭裁走 據報與瑞銀討論去留過程「相當殘酷」，可見【下一頁】
代表律師：亞洲國家多有獨特保障條款
自金融海嘯和歐債危機後，不少銀行發行AT1債券或類似證券，用於補充資本。香港在內的主要市場，AT1證券的賠償次序都高於普通股股東，但在瑞銀瑞信收購案中，瑞信AT1債券投資者卻先於股東損失，令市場重新審視條款。
根據Wilmer Hale說法，與美國不同，新加坡、中國、印度、韓國和日本在內的亞洲國家在多邊條約下享有獨特的保護，旨在保護海外投資。
Wilmer Hale的合夥人Jonathan Lim表示，有人認為，瑞士政府的行為違反了投資者對優先權的合法期望，即債券持有人的地位高於股東。
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編輯：麥德銘