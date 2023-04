波士頓馬拉松剛於星期一(4月17日)舉行,肯雅知名馬拉松跑手傑祖基(Eliud Kipchoge)在六大馬拉松已贏了四個冠軍,去年柏林馬拉松更創下2:01:09的世界紀錄,今次是他首次參加波馬,是賽前大熱及焦點所在,揚言希望可以在六大馬都得到冠軍的他,起步一直在前列,但在30公里失手拿不到補給飲料後,很快就在心碎山(Heartbreak Hill)上斜一段被領先幾名選手抛開,最終令一眾粉絲「心碎」,大熱倒灶只得第6名,完賽時間2小時9分23秒,是其職業生涯最差的一次。

▲ 波士頓馬拉松賽道由高至低,但當中亦有不少上山路段。(圖片來源:波士頓馬拉松網站)

一向都被指是難跑的波馬,雖然起點位於400多呎的高處,終點則海拔約100多呎左右,但沿途有不少上斜落斜,累積上斜接近900呎,位於32公里左右的心碎山更是賽事的「大佬」,要跑上斜「打大佬」一點不易,與柏林馬接近全平路的最速賽道不同。傑祖基在比賽前經常在肯雅相若路段集訓,相信受這因素影響有限。賽事翌日他接受訪問時亦直言與賽道無關: “It’s not a challenge. My training’s actually all-round.” 他表示在跑了30公里後發現左大腿出現狀況,但問題不是太嚴重,期待日後重回波士頓賽場取得勝利。另外,傑祖基在六大馬仍未跑過紐約馬柆松,但暫時仍未確定會否參與這個11月初的賽事。

▲ 傑祖基賽前在肯雅不斷練習像波馬的上落斜跑道,信心十足,但奈何未能跑出好成績。(圖片來源:Eliud Kipchoge facebook專頁)

▲ 賽後傑祖基亦在facebook 帖文寫上自己感受,期望下次表現更好。 “It’s never guaranteed, it’s never easy…In sports you win and you lose and there is always tomorrow to set a new challenge. Excited what’s ahead” (圖片來源:Eliud Kipchoge facebook專頁)

男子精英組最終由來自肯雅的Evans Chebet 以 2:05:54 時間成功衛冕波馬冠軍,並寫下其連贏三個世界馬拉松大滿貫冠軍的紀錄(對上兩個為2022年波士頓及紐約馬)。

▲ Evans Chebet是2008年以來第一位成功衛冕波馬的跑手。(圖片來源:波士頓馬拉松網站)

女子精英組別亦競爭激烈,到40公里處領先集團仍有5名選手爭持不下,屬馬拉松比賽較少見的場面。最終由同樣來自肯雅的Hellen Obiri以2:21:38奪冠,曾奪得兩次5000米世界冠軍及世界越野錦標賽冠軍(當年賽事約10公里左右)的Hellen,5000米個人紀錄14分18秒!今次是她第二次參加全馬,在最後2公里發揮在短途賽事的強勁爆發力,首名衝過終點。

▲ 第二次參加全馬比賽的Hellen Obiri即取得波馬冠軍殊榮。(圖片來源:波士頓馬拉松網站)

歷史悠久的波馬在1897年首度舉辦,至今已舉辦120多年,是至今仍在舉辦、最歷史悠久的馬拉松比賽,於每年美國的愛國日(Patriot’s Day),即每年4月第三個星期一舉行(除了2020年因疫情取消,以及2021年延至10月舉行),這正解釋為何大部分馬拉松比賽在星期日,而波馬則在星期一舉辦。

不知大家有否留意波馬的開賽時間比較特別,男子精英組是早上9時37分起步,女子精英組則為9時47分,在2004至2019年,女子精英組是較男子精英組早起步大約28分鐘左右(女子9時32分,男子10時正),目的是讓大家留意多些女子運動員,但由於近十年陸續有不少前列的男選手衝線時較女子選手還要早,在近終點的擠迫賽道上,大會、電視台及警方車輛對有關運動員帶來一定影響,加上大會亦希望提高男女子馬拉松臨近終點衝線時的收視,因此在2020年宣布作出有關調動,並在2021年實際賽事實行。

為何波馬是一個跑手趨之若鶩的比賽?因為要跑波馬的資格,就與上屆在香港渣打馬拉松要拿取萬金都差不多, 2024年波馬要求參賽者曾於2022年9月1日或之後的全馬賽事,以某個時限內完成,即大家經常說的BQ (Boston Marathon Qualifying Times),例如18至34歲的男士須於3小時或之內完成,女士則為3小時30分,年紀大些的組別則會較為「寬鬆」,例如45-49歲的男士為3小時20分,同年齡組別女士為3小時50分,但亦非百分百保證「入閘」,若參賽者超出大會所限人數,則以該年紀組別較快的優先。

▲ 作為跑手夢寐以求的馬拉松賽事,波馬每年都吸引不少高手參加。(圖片來源:波士頓馬拉松網站)

波士頓馬拉松恐襲案發生剛好10年,最近影視串流平台Netflix特別推出有關劇集《全美輯兇:波士頓馬拉松爆炸案》(American Manhunt: The Boston Marathon Bombing),收錄獨家畫面及獨家訪談,重現令人不寒而慄的場景,道出當時令美國市民陷入恐慌的悲劇。當年震憾跑界的恐襲案,發生在六大馬拉松最高殿堂,無不震驚,紀錄片恍如帶大家重回現場,以及警方追捕過程及心路歷程,製作十分認真,值得細看。

▲ Netflix波馬紀錄片近日受到不少跑友追捧。(圖片來源:Netflix官方網站)

