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跑呀跑，跑咗去邊？

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】逾120年歷史馬拉松殿堂級賽事 波士頓馬拉松為何如此吸引？

名人薈萃 17:38 2023/04/20

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波士頓馬拉松剛於星期一（4月17日）舉行，肯雅知名馬拉松跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）在六大馬拉松已贏了四個冠軍，去年柏林馬拉松更創下2:01:09的世界紀錄，今次是他首次參加波馬，是賽前大熱及焦點所在，揚言希望可以在六大馬都得到冠軍的他，起步一直在前列，但在30公里失手拿不到補給飲料後，很快就在心碎山（Heartbreak Hill）上斜一段被領先幾名選手抛開，最終令一眾粉絲「心碎」，大熱倒灶只得第6名，完賽時間2小時9分23秒，是其職業生涯最差的一次。

 

波士頓馬拉松賽道由高至低，但當中亦有不少上山路段。（圖片來源：波士頓馬拉松網站）

 

一向都被指是難跑的波馬，雖然起點位於400多呎的高處，終點則海拔約100多呎左右，但沿途有不少上斜落斜，累積上斜接近900呎，位於32公里左右的心碎山更是賽事的「大佬」，要跑上斜「打大佬」一點不易，與柏林馬接近全平路的最速賽道不同。傑祖基在比賽前經常在肯雅相若路段集訓，相信受這因素影響有限。賽事翌日他接受訪問時亦直言與賽道無關: “It’s not a challenge. My training’s actually all-round.” 他表示在跑了30公里後發現左大腿出現狀況，但問題不是太嚴重，期待日後重回波士頓賽場取得勝利。另外，傑祖基在六大馬仍未跑過紐約馬柆松，但暫時仍未確定會否參與這個11月初的賽事。

 

傑祖基賽前在肯雅不斷練習像波馬的上落斜跑道，信心十足，但奈何未能跑出好成績。（圖片來源：Eliud Kipchoge facebook專頁）

 

賽後傑祖基亦在facebook 帖文寫上自己感受，期望下次表現更好。 &ldquo;It&rsquo;s never guaranteed, it&rsquo;s never easy&hellip;In sports you win and you lose and there is always tomorrow to set a new challenge. Excited what&rsquo;s ahead&rdquo; （圖片來源：Eliud Kipchoge facebook專頁）

 

男子精英組最終由來自肯雅的Evans Chebet 以 2:05:54 時間成功衛冕波馬冠軍，並寫下其連贏三個世界馬拉松大滿貫冠軍的紀錄（對上兩個為2022年波士頓及紐約馬)。

 

Evans Chebet是2008年以來第一位成功衛冕波馬的跑手。（圖片來源：波士頓馬拉松網站）

 

女子精英組別亦競爭激烈，到40公里處領先集團仍有5名選手爭持不下，屬馬拉松比賽較少見的場面。最終由同樣來自肯雅的Hellen Obiri以2:21:38奪冠，曾奪得兩次5000米世界冠軍及世界越野錦標賽冠軍（當年賽事約10公里左右）的Hellen，5000米個人紀錄14分18秒！今次是她第二次參加全馬，在最後2公里發揮在短途賽事的強勁爆發力，首名衝過終點。

 

第二次參加全馬比賽的Hellen Obiri即取得波馬冠軍殊榮。（圖片來源：波士頓馬拉松網站）

 

歷史悠久的波馬在1897年首度舉辦，至今已舉辦120多年，是至今仍在舉辦、最歷史悠久的馬拉松比賽，於每年美國的愛國日(Patriot’s Day)，即每年4月第三個星期一舉行（除了2020年因疫情取消，以及2021年延至10月舉行），這正解釋為何大部分馬拉松比賽在星期日，而波馬則在星期一舉辦。

 

不知大家有否留意波馬的開賽時間比較特別，男子精英組是早上9時37分起步，女子精英組則為9時47分，在2004至2019年，女子精英組是較男子精英組早起步大約28分鐘左右（女子9時32分，男子10時正），目的是讓大家留意多些女子運動員，但由於近十年陸續有不少前列的男選手衝線時較女子選手還要早，在近終點的擠迫賽道上，大會、電視台及警方車輛對有關運動員帶來一定影響，加上大會亦希望提高男女子馬拉松臨近終點衝線時的收視，因此在2020年宣布作出有關調動，並在2021年實際賽事實行。

 

為何波馬是一個跑手趨之若鶩的比賽？因為要跑波馬的資格，就與上屆在香港渣打馬拉松要拿取萬金都差不多， 2024年波馬要求參賽者曾於2022年9月1日或之後的全馬賽事，以某個時限內完成，即大家經常說的BQ (Boston Marathon Qualifying Times)，例如18至34歲的男士須於3小時或之內完成，女士則為3小時30分，年紀大些的組別則會較為「寬鬆」，例如45-49歲的男士為3小時20分，同年齡組別女士為3小時50分，但亦非百分百保證「入閘」，若參賽者超出大會所限人數，則以該年紀組別較快的優先。

 

詳細的BQ時間可參閱：

 

https://www.baa.org/races/boston-marathon/qualify

 

作為跑手夢寐以求的馬拉松賽事，波馬每年都吸引不少高手參加。（圖片來源：波士頓馬拉松網站）

 

波士頓馬拉松恐襲案發生剛好10年，最近影視串流平台Netflix特別推出有關劇集《全美輯兇：波士頓馬拉松爆炸案》(American Manhunt: The Boston Marathon Bombing)，收錄獨家畫面及獨家訪談，重現令人不寒而慄的場景，道出當時令美國市民陷入恐慌的悲劇。當年震憾跑界的恐襲案，發生在六大馬拉松最高殿堂，無不震驚，紀錄片恍如帶大家重回現場，以及警方追捕過程及心路歷程，製作十分認真，值得細看。

 

Netflix波馬紀錄片近日受到不少跑友追捧。（圖片來源：Netflix官方網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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