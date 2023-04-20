【零售股】「B.Duck」母企小黃鴨德盈： 5月推與騰訊合作開發的小程序遊戲

▲ 「B.Duck」母企小黃鴨德盈： 5月推與騰訊合作開發的小程序遊戲

擁有「B.Duck小黃鴨」品牌的小黃鴨德盈 （02250） 將積極拓展泰國市場，並已設立子公司。集團主席及行政總裁許夏林表示，除內地，泰國為集團第二大授權地區，當地IP市場規模雖然不大，但對設計的包容度高，授權業務亦已有20至30年歷史，集團在泰國早已佈局，已進駐Lazada、Shopee等電商平台，並計劃今年6月起在一綫城市的百貨公司內開設6至8間期間限定店，旨在「先帶產品入屋，再做授權」。

許夏林指，集團目標為整國東南亞市場，而泰國為當中的「先鋒地區」，冀未來將授權業務複製至東南亞周邊地區。

與騰訊合作開發手遊 下月推試驗版

另外，集團去年12月與騰訊 （00700） 體系內公司合資成立深圳德趣科技有限公司，共同開發以小黃鴨為主題的手遊，將於5月推出小程序試驗版，冀年底可取得版號，於明年春節時期實現「綁號」。

小黃鴨德盈早前宣布以700萬元人民幣投資深圳隱藏哇偶文化科技，涉足盲盒潮玩研發銷售。集團首席財務官謝子亮表示，希望透過潮玩作為切入點，將小黃鴨的品牌調性再推展，該投資額包括研發及推出小黃鴨系列的潮玩產品。管理層提到， 集團正在進行資源整合，上市後不希望每個領域都「自己做」，冀以「借力」方式推擴小黃鴨，未來不排除會出現更多併購。

對今年額外授權金的表現有信心

受累疫情，去年集團的額外授權金由2021年的8000萬元下跌至去年的3000多萬，謝子亮指，今年初市場雖然仍受疫情影響，但隨中國經濟逐步正常化，集團去年的新簽合同有所增加，對今年額外授權金的表現有信心，並朝8000萬元的目標進發。

許夏林認為，授權業務長綫發展潛力高，但同時亦是雙面刃，例如向消費者「種草」（即受到某人影響而購買商品，或對某個事物興起購買欲望）。他形容內地IP從業者較為浮躁，未夠成熟，若希望品牌長青，授權業務上需耐得住寂寞，例如此前集團拒絕為小黃鴨拍攝動畫。

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編輯：袁諾曦