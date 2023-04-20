全球糖價創11年新高 極端天氣影響產量

由於極端天氣影響產量，原糖期貨價格升至每磅24美仙，創過去11年來新高。分析師指糖商仍受極端天氣等因素困擾，預計食糖價格中短期内仍會保持高位，民眾接下來可能要「捱貴糖」。

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原糖期貨價格本周升至每磅24美仙，按月升近兩成，更較今年初升近25%。

全球食糖生產大約80%來自甘蔗，20%來自甜菜。價格飆升其中一個原因是供應量變少，亞洲地區的甘蔗壓榨季即將結束，印度、泰國、中國、巴基斯坦等主要產糖國的收成會大幅減少。

再加上歐洲甜菜因種植面積減少和夏季嚴重干旱影響收成，無法滿足疫情後復甦的需求。

標準普爾食糖分析師欽瓦勒（Girish Chhimwal）看好食糖基本面，估計糖價會維持於每磅21美仙至24美仙的高位。

雖然中國或動用國家儲備來緩解全球市場壓力，但他警告極端天氣等因素仍會推高糖價。

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據悉，甘蔗最大生產國巴西中南部地區佔全國9成甘蔗產量，該地區收成期本應由本月持續至12月，但因降雨而推遲。

大宗商品數據平台DNEXT高級糖業分析師斯坦斯菲爾德（John Stansfield）估計，糖果及有糖飲品價格也會隨之飆升。他指糖價上漲固然是一大因素，另外牛奶與可可粉等糖果原料、能源及勞動力成本也飆升，糖果變相有更大加價壓力。

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責任編輯：鄭錦玲