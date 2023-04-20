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【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5%　移動業務ARPU增9.1%至47.9元

股市 17:14 2023/04/20

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【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5%

中移動 （00941） 首季EBITDA按年增長4.9%至799億元（人民幣，下同），純利增長9.5%至281億元。期內集團營運收入增長10.3%至2507億元，其中通信服務收入增長8.3%至2098億元。

中移動5G套餐客戶數增至6.89億戶

截至3月底，中移動移動客戶數為9.83億戶，按季增長0.8%，當中5G套餐客戶數增加12.2%至6.89億戶，5G網絡愙戶達3.63億戶。移動業務平均每月每戶收入（ARPU）增長9.1%至47.9元，平均每月每戶通話分鐘數（MOU）為247分鐘。

集團首季有綫寬帶客戶數增加3.3%至2.81億戶，ARPU下降2.2%至31.4元。家庭客戶綜合ARPU增長3.5%至39.2元。

中移動首季DICT業務收入增長23.9%至294億元。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 中國移動（00941） 電訊 EBITDA 純利 5G
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