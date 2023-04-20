德週刊獨家專訪舒麥加？ 「車神」家人擬提告

德國週刊《Die Aktuelle》近日出版最新一期，封面寫明是「車神」舒麥加（Michael Schumacher）受傷後的首個專訪。但內容原來並非真實，舒麥加家人表明或控告週刊。

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《Die Aktuelle》上周六（15日）出版的新一期表明，舒麥加「首次」受訪，並形容為「令人難以想像的真實」。然而，內容其實由其實是利用人工智能（AI）工具模擬杜撰而成。

舒麥加家庭的發言人確認，可能會對《Die Aktuelle》的報道採取法律行動。

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2013年滑雪意外後，舒麥加多年來未曾露面。妻子Corinna於2021年Netflix紀錄片中透露，家人致力讓舒麥加舒服地﹑維持他喜歡的生活及慢慢康復，並堅持保留私隱。

《Die Aktuelle》多年來屢次因報道舒麥加一家惹上爭議，甚至官非。週刊曾報稱舒麥加已經甦醒，亦曾被指以「Corinna的新愛人」形容舒麥加女兒Gina誤導讀者。

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責任編輯：吳漢培