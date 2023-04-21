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【個人信貸評分】MoneyHero推免費信貸評分查閱應用程式 消費者可查閱個人信貸評分

理財智慧 18:58 2023/04/21

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MoneyHero首次聯同香港領先的信貸資料服務機構環聯，供香港消費者可免費並隨時查閱個人信貸評分及報告的應用程式」，協助消費者作出更精明的財務決定。不論身份、職業或財富，信貸評分反映著每個人的財務健康。然而，根據MoneyHero在2021年對其網站用戶進行的一項網上調查，查詢信貸評分在香港並不普遍，超過70%的受訪者從未查詢他們的信貸評分。

推動「軟性查詢」  顛覆信貸評分查閱方法

當消費者申請信貸產品，金融信貸機構一般會索取個人信貸報告作參考，即屬「硬性查詢」，查詢記錄會被紀錄在信貸報告長達兩年，如果頻繁查詢有機會對個人信貸評分產生負面影響。另一方面，消費者經「MoneyHero應用程式」查閱信貸評分及報告則為「軟性查詢」，對個人信貸評分並沒有影響。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

隨意作出財務決定，可能會為個人信貸情況帶來負面影響。日常生活中，有許多因素會影響個人信貸評分，例如逾期還款紀錄、信貸使用率、金融信貸機構頻繁查詢個人信貸報告，以及擁有的信貸戶口數目等。因此，消費者需要定期監察個人信貸評分和報告。

MoneyHero有三個關鍵功能：

1. 影響信貸評分的因素
2. 信用額概覽
3. 信貸提示（防範遭人盜用身份的提示功能）

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責任編輯：陳玉蓮

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