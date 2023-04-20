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Elon Musk稱Tesla今年或推出全自動駕駛 產生利潤有望抵銷減價壓力

環球政經 18:06 2023/04/20

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Tesla（美：TSLA） CEO馬斯克（Elon Musk）於周三（19日）表示，Tesla可能會在今年推出全自動駕駛技術，有望從中產生顯著利潤，以抵銷因大幅減價而面臨的獲利壓力。

 

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

據《路透社》報，在過去數年未能實現自動駕駛目標的馬斯克，在一次電話會議上表示，「我不敢肯定，但我認為我們今年可以做到。」他形容Tesla的全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）軟件的測試版本已「向前邁進兩步」，離發布尚有一步之遙，「但趨勢非常明顯地朝向全自動駕駛，朝向完全自主。」Tesla目前的自動駕駛技術因事故而受監管審查，Tesla亦曾表示技術無法使汽車完全自主，並仍需要司機監察。

 

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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Tesla將FSD軟件作為買家的選配項目，其售價將高達15,000美元。馬斯克表示，Tesla具有獨特戰略優勢，若全自動駕駛技術得以實現，Tesla汽車將來的價值將會遠高於現時。

 

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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記者：鄭昊彤

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路透社 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 自動駕駛 馬斯克 Tesla

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