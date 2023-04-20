Elon Musk稱Tesla今年或推出全自動駕駛 產生利潤有望抵銷減價壓力

Tesla（美：TSLA） CEO馬斯克（Elon Musk）於周三（19日）表示，Tesla可能會在今年推出全自動駕駛技術，有望從中產生顯著利潤，以抵銷因大幅減價而面臨的獲利壓力。

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據《路透社》報，在過去數年未能實現自動駕駛目標的馬斯克，在一次電話會議上表示，「我不敢肯定，但我認為我們今年可以做到。」他形容Tesla的全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）軟件的測試版本已「向前邁進兩步」，離發布尚有一步之遙，「但趨勢非常明顯地朝向全自動駕駛，朝向完全自主。」Tesla目前的自動駕駛技術因事故而受監管審查，Tesla亦曾表示技術無法使汽車完全自主，並仍需要司機監察。

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Tesla將FSD軟件作為買家的選配項目，其售價將高達15,000美元。馬斯克表示，Tesla具有獨特戰略優勢，若全自動駕駛技術得以實現，Tesla汽車將來的價值將會遠高於現時。

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記者：鄭昊彤