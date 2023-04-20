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【消費券2023】消費券發放首日Klook人均消費增7成

商業 17:39 2023/04/20

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香港全面通關後大量港人外遊，透過使用本地預訂旅遊項目的平台服務，讓只能用於本地消費的消費券也能用於外遊上。Klook表示消費券派發首日就有近一倍的銷售升幅，而人均消費也大增7成。

【消費券2023】友和YOHO於消費券首天交易額增2.7倍、平均訂單1600元　邊3類產品最受歡迎？

根據Klook內部數據，以消費券發放首日計，Klook使用消費券電子支付平台預訂的整體銷售額錄得按日雙倍增長，預訂量亦見近一倍（95%）的按日升幅。根據Klook內部數據，消費券發放首日的人均消費額亦錄得按日有65%增長。

大阪環球影城門票最受歡迎

與電子支付平台推出優惠也為Klook帶來更多的新客戶。以按日比較，消費券發放首日於Klook使用消費券電子支付平台的新用戶增加了58%。

港人預訂海外旅遊相關項目佔消費券發放首日整體預訂額約7成，當中以交通及租車和景點玩樂相關的預訂為主。最受歡迎的海外預訂項目為大阪環球影城門票，其次分別是東京迪士尼樂園門票、大阪西日本特快HARUKA號火車票、Skyliner京成電鐵車票及日本環球影城Express Pass 快速通關券。

【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？

責任編輯：李智賢

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【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感

 

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