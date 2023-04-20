【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年錄得高單位數下降　平台零售流水則有中單位數增長

▲ 【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年錄得高單位數下降 平台零售流水按年錄得中單位數增長

李寧 （02331） 公布，截至3月底止第一季，以去年同季度初已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），第一季整個平台同店銷售按年錄得高單位數下降，零售渠道錄得低單位數下降及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降20%至30%低段。

電子商務零售流水錄得10%至20%低段下降

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）整個平台零售流水按年錄得中單位數增長，其中線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，零售（直接經營）渠道錄得10%至20%中段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增長；電子商務虛擬店舖業務則錄得10%至20%低段下降。

截至今年3月31日，李寧在中國的銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6,206個，今年迄今淨減少89個。在淨減少的89個銷售點中，零售業務淨增加20個，批發業務淨減少109個。截至3月底，李寧YOUNG在中國的銷售點數量共1,253 個，今年來淨減少55個。

相關文章：【人民幣港股】李寧申請增設人民幣櫃台 為公司提供提升流動性機會

相關文章：【Bossini】堡獅龍主席Victor Herrero辭任 李寧妹夫趙建國接任

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

編輯：陳韻妍