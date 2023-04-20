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【二手買賣】Carousell：54歲以上用戶對二手商品接受程度大幅提高　去年搜尋次數大升112%

Hot Talk 16:35 2023/04/20

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【二手買賣】Carousell：54歲以上用戶對二手商品接受程度大幅提高　去年搜尋次數大升112%

可持續買賣平台Carousell分析2022年各個年齡層的搜索數據和購物類別偏好，於2021至2022年期間，所有年齡組別的二手商品搜索次數均上升超過20%，當中，54歲以上用戶的二手商品搜尋次數大幅上升112%，45至54歲用戶的搜尋次數亦升65%，顯示年長一族開始實踐可持續購物模式，不再把二手商品視為忌諱。

45歲以上用戶則最常搜尋音樂相關及配件產品

以商品劃分，45歲以下用戶最常搜尋的兩大二手商品類別是玩具及遊戲，和手袋及銀包，45歲以上用戶則最常搜尋音樂、樂器及配件產品。Carousell平台中，「SHF」（SH Figuarts）、「Chanel」和「Lego」是香港用戶最常搜尋的關鍵字，而熱門玩具「SHF」和「Lego」均位列榜首。
 
Carousell香港市場代表鍾景竣表示，Carousell把二手商品視為購物首選，很高興看到越來越多香港人選擇出售二手物品，亦願意購買二手物品，集團會繼續鼓勵買家及賣家加入可持續行列，構建具環保意識的社群。

另外，配合消費券首期派發，Carousell挑選了一系列接受消費券付款的商戶，提供各式商品，包括二手攝影器材和奢侈品。

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編輯：陳韻妍

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