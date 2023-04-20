【越秀123】越秀折讓28.3%供股 集資83.6億 股價急挫11.6%

越秀地產（00123）周四（20日）公布，按合資格股東每持有100股供30股的基準，以供股價每股9元，發行9.28億股，集資83.6億元，供股價較前一日（19日）收市價折讓28.3%。

越秀今日收報11.1元，下跌11.6%，成交額6.6億元。

此次供股獲得母公司越秀企業集團全力支持，越秀集團已作出不可撤回承諾，按認購價悉數認購全部獲配發的供股股份，以及額外申購超額股份。

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董事會認為，透過供股籌集長期資金爲公司未來擴展計劃提供資金，符合本集團及股東之整體最佳利益。供股將使所有股東能夠參與本集團未來發展並從中受益。供股之所得款項擬將用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，並用作營運資金。

越秀並稱，此次供股籌集資金將會支持集團持續優化「1+4」區域化投資布局，聚焦投資大灣區、華東地區城主要城市以及其他重點省會城市，强化其獨特的「6+1」多元化增儲平台，不斷增加優質土地儲備。

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記者：李兆明