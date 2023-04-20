【大行報告｜金沙】高盛：金沙中場賭廳彌補貴賓廳劣勢　目標價升至37元

▲ 【大行報告｜金沙】高盛：中場賭廳彌補貴賓廳劣勢 目標價升至37元

金沙 （01928） 今年首季經調整物業EBITDA為3.98億美元，公司酒店房間又將在第2、3季逐步提升供應數量，管理層亦對前景抱有信心。券商分析指，金沙的中場賭廳彌補貴賓廳劣勢，故看好日後復甦表現。

高盛指，在管理層電話會議上提到，對公司前景抱有信心，業務每月均錄得改善，特別是3月賭收較首兩月升10%，又預期酒店房間將在第3季完全重新營運。該行指，行業將迎來兩個上行催化劑，分別是中場賭收復甦，以及EBITDA利潤率擴張。而金沙的業績亦確認了即使貴賓廳表現未如理想，但中場賭廳的EBITDA將可回升至2019年疫情前水平。

高盛上調對金沙中國2023年至2025年EBITDA預測0%至6%，維持今、明年經調整EBITDA分別為23億美元及35億美元，意味其利潤率達34%及38%，並把金沙中國目標價由36元上調至37元，重申「買入」評級。

美銀予目標價33.3元

美銀表示，金沙首季經調整物業EBITDA為3.98億美元，勝於預期，為2019年首季的46%。淨收入為12.8億美元，按年增132%，達2019年首季56%。當中，貴賓廳收入為1.55億美元，低端及高端賭場收入分別為4.6億美元及4.51億美元，為2019年首季的62%及58%。

集團的市場份額從2022年第四季的24%上升到今年首季的27.6%，相信其表現仍有復甦空間，而在第2、3季酒店房間量將大升至10,700間和12,000間。該行上調集團2023財年的EBITDA預測7%，以反映業績勝於預期，目標價維持33.3元，重申「買入」評級。

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編輯：姚卓然