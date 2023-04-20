【消費優惠】大灣區航空推飛行優惠套票 3套香港台北來回機票只售1890元

大灣區航空宣布推出「香港至台北飛行優惠套票」，由即日起至5月10日，只需1890元起（不包括相關稅項及燃油附加費），訂購3套出發期至2024年1月30日的香港至台北來回機票，只需1890元起（不包括相關稅項及燃油附加費），當中已經包括每程20公斤託運行李限額。

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優惠詳情:

飛行優惠套票包含同一位乘客的 3 套香港台北來回機票

購買日期: 2023年4月19日 – 2023年5月10日

出發日期: 2023年4月19日 - 2024年1月30日

(最後一程必須在2024年1月30日前出發，而全程必須在2024年2月13日或之前完成)

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大灣區航空表示，旅客購票時須確定3套來回程機票嘅航班、日期同時間。出票後若有任何航班、日期或時間的變更，須聯絡出票處重新預訂，首套來回程機票不允許改動，第二、第三套來回機票可免費更改一次，之後每次更改，每人每套機票需付500元。

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撰文：鄭日棱