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【消費優惠】大灣區航空推飛行優惠套票 3套香港台北來回機票只售1890元

理財智慧 20:10 2023/04/20

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大灣區航空宣布推出「香港至台北飛行優惠套票」，由即日起至5月10日，只需1890元起（不包括相關稅項及燃油附加費），訂購3套出發期至2024年1月30日的香港至台北來回機票，只需1890元起（不包括相關稅項及燃油附加費），當中已經包括每程20公斤託運行李限額。

【職場趣聞】去旅行一定要買手信? 唔買又得唔得呢?【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

優惠詳情:

飛行優惠套票包含同一位乘客的 3 套香港台北來回機票

購買日期: 2023年4月19日 – 2023年5月10日

出發日期: 2023年4月19日 - 2024年1月30日

(最後一程必須在2024年1月30日前出發，而全程必須在2024年2月13日或之前完成)

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

大灣區航空表示，旅客購票時須確定3套來回程機票嘅航班、日期同時間。出票後若有任何航班、日期或時間的變更，須聯絡出票處重新預訂，首套來回程機票不允許改動，第二、第三套來回機票可免費更改一次，之後每次更改，每人每套機票需付500元。

【消費優惠】PayMe推新一輪消費券優惠 一文了解多項折扣細節【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

 

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