帝逸酒店逸軒全新中菜行政總廚李家鋌師傅推出師房菜菜譜　匠心呈獻大師級工藝

▲ 中菜行政總廚李家鋌師傅

以全新模式營運的帝逸酒店逸軒提供一系列專業宴會方案及私人宴會選擇。最近由新任中菜行政總廚李家鋌師傅精心設計推出多款師房菜晚宴菜譜及午宴菜譜，嚴選上等優質食材包括鮑魚、花膠及遼參等，配合李師傅創新烹調技巧，締造別出心裁的粵饌盛宴，帶來不一樣的私人宴會體驗，供應期由即日起至2023年6月30日。師房菜晚宴每位HK$580起；師房菜午宴每位HK$380起。逸軒只限預先訂座並設最低消費，詳情可向餐廳查詢。

帝逸酒店中菜行政總廚李家鋌師傅



屢獲殊榮的李家鋌師傅於香港土生土長，曾囊括多個青年廚師獎項，並於亞洲名廚精英薈2018上海站勇奪至尊金獎（熱葷素菜組）。擁有超過16年中菜經驗的李師傅於2022年獲委任為帝逸酒店中菜行政總廚，於加盟帝逸酒店前曾於其他五星級酒店及米芝蓮推介餐廳任職，出色手藝一直深受食客愛戴。

作為年輕總廚，李師傅擅於將新派意念融合至傳統粵菜精髓，堅持選用優質時令食材呈獻精緻粵味菜餚，心思盡顯。是次師房菜菜譜由李師傅精心設計，由食材配搭至擺盤均凸顯李師傅的巧手工藝及個人特色，為食客帶來色香味兼備的至尊享受。

精心設計師房菜菜譜

▲ 逸軒師房晚宴 III

師房菜菜譜精選上乘食材入饌，每道菜均彰顯大師工藝，為食客帶來不一樣的味蕾驚喜。其中師房晚宴菜譜 III (每位HK$980) 由烤椒醬聖子皇、黑豚腩叉皇、芥末瀨尿蝦及鰹魚汁大根展開美味樂章。原個椰皇昆布燉花膠以螺頭、赤肉、雞肉及椰子燉出清澈湯頭，蘊含豐富膠原蛋白的厚身花膠與淡淡椰香及昆布鮮味完美融合，清潤滋味。百花遼參配烤肝汁以海參為主軸，釀入蝦膠並炸至金黃，配以濃郁烤肝汁，份外誘人。貴州鮮酸湯配立鱗馬頭魚將馬頭魚煎香再於魚皮上淋熱油至魚鱗香脆，塊塊分明，配上以木薑子調香的鮮酸湯，再佐以萵筍絲平衡口感。青蔥油脆皮雞將炸子雞配搭特製青蔥油，雞皮薄脆，肉質嫩滑。再嚐一口蒲燒鰻魚燴飯，魚味濃郁的蒲燒鰻魚配上一顆顆被鰻魚汁包裹的米飯，香氣十足。藍莓芝士麻糬口感煙韌，泡沫杏仁茶以蛋白打出濃厚泡沫，賣相精緻，入口即能品嚐鮮杏脂純的清甜滋味。

▲ 原個椰皇昆布燉花膠

▲ 貴州鮮酸湯配立鱗馬頭魚

師房晚宴菜譜IV (每位HK$1,280) 頭盤薈萃慢煮滷水鵝肝多士、北村紅油鴛鴦雞卷及鮮沙薑蟶子皇三款特色前菜作引子，喚醒食客味蕾。松本茸肝膏湯以豬肝製成膏狀，精華融合松本茸香氣，口感順滑，與鮮味清湯一口享用，令人回味無窮。龍蝦湯波士頓龍蝦燴脆米粉以龍蝦身及龍蝦殼煮成濃汁，盡顯鮮味，伴以酥脆的炸米粉。欖菜黑毛豬炆南美刺參精選優質黑毛豬，配搭鹹香惹味的欖菜及圓潤肉厚的南美刺參，口感極佳。黃湯花膠扒菜苗以雞肉熬成金黃高湯精華包裹菜苗，花膠扒先香煎再燴煮，外層彈牙有嚼勁，內裏則保持軟滑。八頭鮑魚炆飯以傳統方法扣煮原隻八頭鮑魚，取其原汁，將米飯炆至粒粒入味。晚宴最後以清甜滑嫩的鳳凰馬蹄露及甜香誘人的黑糖蜂巢糕畫下甜蜜句點。每款師房晚宴菜譜均可加配特色餐酒，由專人精心挑選葡萄酒配搭對應煮法的佳餚，將饗宴昇華至嶄新層次。

▲ 龍蝦湯波士頓龍蝦燴脆米粉

▲ 欖菜黑毛豬炆南美剌參

另外亦設兩款師房菜午宴，呈獻鮮香酸辣的沸騰酸菜魚湯蟹肉灌湯餃、酸甜交織的焦糖菠蘿咕嚕肉及鮮味滿載的龍蝦湯海鮮泡鴛鴦米飯等驚喜菜式，以巧手粵饌為饗客點綴午宴時光。

▲ 清湯北寄貝



逸軒師房午宴 I 逸軒前菜薈萃

(金不換雞肉腐皮卷、碧綠鮮蝦餃、蟹肉帶子香菜餃)

沸騰酸菜魚湯蟹肉灌湯餃

日本青椒岩鹽煎海斑球

黃湯花膠百合浸菜苗

脆米揚州炒飯

甜品薈萃 每位HK$380



逸軒師房午宴 II 特色前菜薈萃

（金不換雞肉腐皮卷、燒椒醬子薑流心皮蛋、金沙黑魚子八頭鮑魚）

沸騰酸菜魚湯蟹肉灌湯餃

官府師房炸釀蟹蓋

焦糖菠蘿咕嚕肉

上湯杞子浸菜苗

龍蝦湯海鮮泡鴛鴦米飯

鳳凰馬蹄露及黑糖蜂巢糕 每位HK$450



逸軒師房晚宴 I 逸軒前菜薈萃

(慢煮滷水鵝肝多士、燒椒醬子薑流心皮蛋、金沙黑魚子八頭鮑魚)

黃湯竹笙花膠海鮮羹

官府師房炸釀蟹蓋

焦糖菠蘿咕嚕肉

蒜香野菌炒菜苗

魚湯蕃茄海斑球配稻庭麵

甜品薈萃 每位HK$580



搭配美酒

玫瑰酒 - Chateau d'Esclans, The Palm, Provence, France 2020 HK$420／瓶

白酒 - Chardonnay, Les Adages Bourgogne, Burgundy, France 2020 HK$680／瓶

紅酒 - Sangiovese, San Felice Chianti Classico, Tuscany, Italy 2018 HK$550／瓶

組合價（每款一瓶） HK$1,380



逸軒師房晚宴 II 逸軒前菜薈萃

(慢煮滷水鵝肝多士、 黑魚子凍馬友魚卷、椒鹽脆皮八頭鮑魚)

姬松茸燉海螺老雞

濃湯海鮮燴大虎蝦配陳村粉

十五年花雕滷水配脆皮牛腩拼蓮藕片

胡椒濃雞湯野菌金菇浸菜苗

沸騰酸菜魚湯斑球配稻庭麵

甜品薈萃 每位HK$880

搭配美酒

白酒 - Chardonnay, Les Adages Bourgogne, Burgundy, France 2020 HK$680／瓶

白酒 - Riesling Trocken, Dr. Burklin Wolf, Pfalz, Germany 2020 HK$580／瓶

紅酒 –Saperavi, Puchang Vineyard, Turpan, Xinjiang, China HK$680／瓶

組合價（每款一瓶） HK$1,680



逸軒師房晚宴 III 逸軒頭盤薈萃

(烤椒醬聖子皇、黑豚腩叉皇、芥末瀨尿蝦、鰹魚汁大根)

原個椰皇昆布燉花膠

百花遼參配烤肝汁

貴州鮮酸湯配立鱗馬頭魚

青蔥油脆皮雞

蒲燒鰻魚燴飯

藍莓芝士麻糬

泡沫杏仁茶 每位HK$980

搭配美酒

玫瑰酒 - Chateau d'Esclans, The Palm, Provence, France 2020 HK$420／瓶

白酒 - Riesling Trocken, Dr. Burklin Wolf, Pfalz, Germany 2020 HK$580／瓶

紅酒 - Sangiovese, San Felice Chianti Classico, Tuscany, Italy 2018 HK$550／瓶

組合價（每款一瓶） HK$1,380

逸軒師房晚宴 IV 逸軒前菜薈萃

(慢煮滷水鵝肝多士、北村紅油鴛鴦雞卷、鮮沙薑蟶子皇)

松本茸肝膏湯

龍蝦湯波士頓龍蝦燴脆米粉

欖菜黑毛豬炆南美剌參

黃湯花膠扒菜苗

八頭鮑魚炆飯

鳳凰馬蹄露及黑糖蜂巢糕 每位HK$1,280

搭配美酒

香檳- Moet & Chandon, Imperial Brut NV HK$800／瓶

白酒 - Chardonnay, Les Adages Bourgogne, Burgundy, France 2020 HK$680／瓶

紅酒 - Merlot, Diane de Belgrave, Bordeaux, France 2016 HK$780／瓶

組合價（每款一瓶） HK$1,880



逸軒

地址： 香港沙田源康街1號帝逸酒店2樓

電話： 3653 1168

電郵： fb_reservation@alva.com.hk

營業時間： 上午11時 - 晚上11時（必須預約）

（因應當時政府法例規定而更改營業時間）

(特約)