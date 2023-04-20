巴基斯坦和俄羅斯達成原油協議 進口量預計達到每天10萬桶

巴基斯坦石油部長說，根據伊斯蘭堡和莫斯科達成的一項新協議，巴基斯坦已經下了第一份俄羅斯原油折扣訂單，其中一批貨物將於5月在卡拉奇港停靠。

Musadik Malik部長周三（19日）晚間告訴路透社，交易將使巴基斯坦只購買原油，而不是精煉燃料，如果第一筆交易順利進行，進口量預計將達到每天10萬桶。

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Malik指，巴基斯坦的煉油廠有限公司（PRL）最初將提煉俄羅斯的原油，其他煉油廠在試運行後將被納入。

俄羅斯能源部長Nikolay Shulginov在1月份率領一個代表團前往伊斯蘭堡，就該交易進行會談，之後對巴基斯坦的石油出口可能在3月後開始。

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責任編輯：張瑋婷