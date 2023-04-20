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【大行報告│1024】大摩：快手面對上市前投資者減持風險　騰訊潛在出貨行動成股價隱憂

股市 16:08 2023/04/20

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【大行報告│1024】大摩：快手面對上市前投資者減持風險　騰訊潛在出貨行動成股價隱憂

騰訊 （00700） 向外部資本合夥人派5100萬股快手 （01024） ，累快手周四股價跌5.2%，收報49元，創3個月低。摩根士丹利引述騰訊表示，是次分派是應部分外部資本夥伴要求而進行，騰訊對快手的長期前景，以及與快手的合作夥伴關係充滿信心。

騰訊旗下Tencent Plus Partners（TPP）間接控權投資主體Parallel Nebula Investment（PNI），上周四（13日）向外部資本合夥人派貨5115.55萬股，以當日收市價計，貨值28億元。撇除PNI後，騰訊持有的快手B股數量不變，約佔B股總股本17.96%，佔已發行總股本約15%。

快手估值於今年低位徘徊

大摩認為，自騰訊開始減持京東 （09618） 及美團 （03690） 以來，騰訊的潛在減持行動一直是快手股價的隱憂；同時快手正面臨上市前投資者減持的風險。

大摩又指，假設淨利潤率約9%，現時快手估值於今年低位徘徊，2024年預測市盈率約19倍，預計集團2023至24年收入複合年均增長率介乎約13%至18%，淨利潤率約15%，予快手目標價85元，評級「增持」。

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編輯：陳韻妍

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 個股分析 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 減持 騰訊 B股 目標價
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