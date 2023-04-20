投資者1125萬購灣仔囍匯一房戶　料享約2.8厘租金

樓市持續復甦，投資者紛紛出動睇樓覓盤。中原地產陳偉華透露，灣仔囍匯3座高層F室，實用面積436平方呎，一房間隔，享開揚樓景，日前以1,125萬元易手，實用呎價約25,803元。

陳偉華指，買家為投資客，以目前單位市值租金約26,000元計，料可享約2.8厘的租金回報。

資料顯示，原業主於2013年以929萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利196萬元，物業期內升值21.1%。

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