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【MPF】冠軍MPF基金表現 今年暫勁彈19%

15:59 2023/04/20

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晨星指今年MPF升4.8%，人均賺逾萬元。

承接首季強積金（MPF）大翻身，反彈逾4%，4月份暫仍錄得正數。據晨星的最新統計，本月MPF的平均回報暫升0.42%，而今年以來累積回報4.82%。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款逾22.4萬元計，今年首4個月回報4.82%，帶挈上班族的供款合共升值逾506億元，人均賺逾1萬元。

晨星檢視23類資產，截至上周五（4月14日）為止，首4個月全數MPF仍有進帳，當中的大贏家是歐洲股票基金，勁彈14%；其次是美股基金，上揚9.06%；環球股票基金亦錄得9.03%升幅，打入3甲列。至於最多成員捧場的港股基金，只升2.97%，中國及大中華股票基金升4.17%，雙雙跑輸中位數。

惟大行已修正對港股的看法，花旗早前把恒指於6月底見24000點，現已延後至9月底，意味由現水位再有20%潛在漲幅。

歐美股票基金成大贏家

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以歐美股票基金最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，狂升18.87%；宏利 （00945） 旗下北美股票，也升逾14%；雲鋒金融 （00376） 擁有的萬全歐洲股票、AMTD景順歐洲股票，以及恒生 （00011） 智選計劃歐洲股票，皆上揚逾14%，躋身5強。

相反，表現最差是一眾低風險產品，包括宏利的利息基金、友邦 （01299） 優選計劃保證組合、信安明智之選保證基金及永明綜合計劃保守投資組合，皆微升不足1%。

專家提醒後市暗湧多，例如憂慮歐美經濟衰退等；何况「五窮」月將至，遂建議次季供款人宜重債輕股，冀穩中求勝。

中銀香港 （02388） 的專家認為，第二季應以防守性為主，且預計債券牛市將於年內出現。

中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪早前指，現處於加息周期末段，市場對壞消息的反應往往更敏感，3月突爆銀行風波，令風險情緒瞬間上升，因此應繼續採取防守性及低波幅投資策略。

高耀豪認為，去年因通脹急升導致股債雙殺應會改變，預期債券牛市將出現。股票投資方面，內地經濟復甦，中國股市應受惠，A股表現料優於成熟市場。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯 ：梁智豪

宏利金融－S（00945） A股 港股 美股 歐洲股 基金 強積金 財富及退休規劃

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