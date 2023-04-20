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【觀光稅】韓國濟州島擬向遊客徵稅　平均每人日付48港元

環球政經 18:00 2023/04/20

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旅遊業帶來龐大的經濟效能，但另一方面，過多的旅客卻會破壞環境。南韓傳媒日前報道，當地旅遊勝地濟州島政府考慮立法，向遊客收取「觀光費」，包括留宿稅和租車稅，以應對遊客帶來的污染問題。

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綜合報道，觀光費預計每晚1,500韓圜（約8.9港元），租借汽車則會徵收每日5,000韓圜（約29.6港元），租借小型貨車每日1萬韓圜（約59.2港元），租借旅遊巴士則徵收5%租借費用，平均每位觀光客每日將要支付8,170韓圜（約48.4港元）。

【大行點睇】時富：石藥拓新藥生產綫 前景可觀  趁股價低迷吸納  中長綫望10.5元【見下頁

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濟州政府表示，上述收費機制仍處於評估階段，若國會通過議案，一年間政府將賺進約1410億韓圜的收益（約8.4億港元）。

事實上，濟州政府早於2012年計劃向遊客徵收「入島稅」，以解決旅遊業所造成的垃圾和污水問題，惟因出現反對聲音而擱置計劃。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 租車 濟州 污染 南韓 南韓圜

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