英國金融服務落後於紐約 有團體稱倫敦應允海外員工遠程工作

金融遊說團體TheCityUK周四（20日）在一份報告中說，由於英國首都在全球金融服務排名榜上進一步落後於紐約，英國必須讓駐外員工更容易在倫敦遠程工作。

英國在金融服務投資方面的領先地位面臨著來自三大洲的挑戰，因為新加坡、法國和德國也在迅速追趕。

該報告說，投資的驅動力正在超越「低稅率、低監管 」的模式，包括開放貿易、接近技術供應商和高質量的基礎設施，這是一系列警告中的最新一條，要求英國做更多工作以保持其在該行業的作用。

雖然英國仍然是歐洲最大的金融服務外國直接投資目的地，但一些英國公司正選擇在國外上市，如芯片設計商Arm在紐約上市就是最新例子，而阿姆斯特丹等歐盟中心與脫歐後的英國在很大程度上與該集團的投資者隔絕，競爭更加激烈。

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報告指，在2021年，英國吸引的金融服務項目僅比法國多三個，即63個對60個。雖然一些建議提到了現有的改革，如調整保險規則以鼓勵綠色投資，但報告還希望跨境遠程工作變得更容易。報告說，應該修改商務簽證規則，允許海外員工為英國的金融公司遠程工作，反之亦然。

報告直言，採用創新的跨境遠程工作系統也將支持整個英國的製造企業。

歐盟監管機構強調，總部設在英國的銀行、保險公司和資產管理公司在歐盟開設的新的脫歐中心需要配備本地人員。

城市部長Andrew Griffith周三（19日）表示，他正在著手實施現有的改革，許多公司對在英國上市感到自豪。

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記者：張瑋婷