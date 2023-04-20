【二手買賣】過去兩年二手商品搜索次數升逾20%　Carousell香港用戶最常搜尋係咩關鍵字？

二手交易平台Carousell今（20日）公布，2021至2022年期間，二手商品搜索次數均上升超過20%，可見社會逐漸轉向可持續購物模式。

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至於香港用戶最常搜尋的關鍵字分別為「SHF」（SH Figuarts）、「Chanel」和「Lego」。熱門玩具「SHF」和「Lego」均位列榜首，可見Carousell用戶更經平台，與志同道合的人交換收藏品。

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此外，45至54歲和54歲以上及用戶對二手商品的偏好更為明顯，2022年期間，這兩個年齡組別的二手商品搜尋次數，按年大幅上升65%和112% ，顯示年長一族亦開始實踐可持續購物模式，不再把二手商品視為忌諱。

而45 歲以下用戶最常搜尋的兩大二手商品類別是玩具及遊戲和手袋及銀包。

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