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【二手買賣】過去兩年二手商品搜索次數升逾20%　Carousell香港用戶最常搜尋係咩關鍵字？

理財智慧 18:39 2023/04/20

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二手交易平台Carousell今（20日）公布，2021至2022年期間，二手商品搜索次數均上升超過20%，可見社會逐漸轉向可持續購物模式。

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

至於香港用戶最常搜尋的關鍵字分別為「SHF」（SH Figuarts）、「Chanel」和「Lego」。熱門玩具「SHF」和「Lego」均位列榜首，可見Carousell用戶更經平台，與志同道合的人交換收藏品。

【富豪城市】2023全球最多有錢人城市 紐約居榜首 香港排十甲之內【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，45至54歲和54歲以上及用戶對二手商品的偏好更為明顯，2022年期間，這兩個年齡組別的二手商品搜尋次數，按年大幅上升65%和112% ，顯示年長一族亦開始實踐可持續購物模式，不再把二手商品視為忌諱。

而45 歲以下用戶最常搜尋的兩大二手商品類別是玩具及遊戲和手袋及銀包。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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撰文 : 陳楚琨

Carousell 商品 經濟 香港

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