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【加密貨幣】稱優先考慮投資IDM2.0 Intel宣布將停產掘礦專用晶片

環球政經 16:46 2023/04/20

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加密貨幣市場早前的波動令晶片公司有所損失，大型半導體晶片製造商 Intel（美：INTC）於周二（18日）宣布，將停產加密貨幣掘礦專用的ASIC 晶片Blockscale 1000系列，而整個產品自去年推出以來上市不足一年。

 

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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據《路透社》報道中引用Intel網站文件顯示，Intel 預計將於今年10月20日後不再接收該系列產品訂單，而最後一批貨將於2024年4月20日前送出。Intel發言人已就此回應，指由於現在起 Intel 將會優先考慮投資 IDM（Integrated Design Manufacturing）2.0，因此宣布停產 Intel Blockscale 1000 系列，但仍會為現有客戶提供支援。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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Intel約於一年前進入加密貨幣幣挖礦領域，而Blockscale晶片的首批客戶包括Argo Blockchain（美：ARBK）、Block（美：SQ）、Griid Infrastructure以及Hive Blockchain（美：HIVE）。


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記者：鄭昊彤

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虛擬貨幣 英特爾（Intel，美：INTC） 路透社 晶片 Intel

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