【加密貨幣】稱優先考慮投資IDM2.0 Intel宣布將停產掘礦專用晶片

加密貨幣市場早前的波動令晶片公司有所損失，大型半導體晶片製造商 Intel（美：INTC）於周二（18日）宣布，將停產加密貨幣掘礦專用的ASIC 晶片Blockscale 1000系列，而整個產品自去年推出以來上市不足一年。

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據《路透社》報道中引用Intel網站文件顯示，Intel 預計將於今年10月20日後不再接收該系列產品訂單，而最後一批貨將於2024年4月20日前送出。Intel發言人已就此回應，指由於現在起 Intel 將會優先考慮投資 IDM（Integrated Design Manufacturing）2.0，因此宣布停產 Intel Blockscale 1000 系列，但仍會為現有客戶提供支援。

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Intel約於一年前進入加密貨幣幣挖礦領域，而Blockscale晶片的首批客戶包括Argo Blockchain（美：ARBK）、Block（美：SQ）、Griid Infrastructure以及Hive Blockchain（美：HIVE）。



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記者：鄭昊彤