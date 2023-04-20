元朗溱柏開放式戶358萬沽　六年貶值7萬　造價回到2017年4月水平

平盤已被消化，不少買家轉向二、三綫屋苑尋寶。中原地產王勤學說，元朗溱柏9座中層G室，實用面積272平方呎，開放式間隔，原開價379萬元，終以358萬元沽出，實用呎價約13,162元，造價回到2017年4月水平，創6年新低。

王勤學透露，原業主於2017年4月以365萬元購入單位，持貨6年，現帳面蝕7萬元，物業期內貶值約2%。

此外，屋苑9座低層B室亦錄成交，單位實用面積558平方呎，兩房連儲物房間隔，原開價640萬元，終減價12萬元，以628萬元沽出，實用呎價11,254元。資料顯示，原業主於2019年3月以618萬元買入單位，持貨4年，現帳面獲利10萬元。

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