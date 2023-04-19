Meta 再裁工程師及技術團隊 員工人心惶惶指對領導層失去信心

Meta （META）周三（19日）進行了新一輪裁員，這次對象是工程師和相鄰技術團隊，首席執行官朱克伯格Mark Zuckerberg進一步採取行動精簡業務，以使2023年成為 「效率之年」。

Meta在3月成為第一家宣布第二輪大規模裁員的大科技公司，它說這將在幾個月內分三批進行，影響1萬名員工。





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裁員雖然在意料之中，但卻引發了員工的沮喪情緒。在即將舉行的員工大會之前，裁員是周三公司內部論壇上最受歡迎的問題。

《路透社》在內部論壇中看到的一個問題是「你們已經粉碎了許多工作強度大的高績效員工的士氣和對領導層的信心。我們為什麼要留在Meta？」，這個問題提到了朱克伯格去年的評論，他敦促員工以更大的 「強度 」工作，以應對Facebook和Instagram母公司的業務挑戰。

Meta將於4月26日公佈第一季度業績，預計將受益於數字廣告市場的小幅回升和主要競爭對手TikTok的監管壓力。

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記者：張瑋婷