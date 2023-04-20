【港元定存】港元1年定存息最高3.75厘 中小行續全面減息

▲ 南商今天全面減港元定存息。

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銀行體系總結餘今天（4月20日）跌穿500億元的海嘯後新低，但有港銀於此時全面減港元定期存款息，素來打高息牌的南洋商業銀行，本來1年定存有3.8厘，在下周三（26日）才到期，但該行剛下調短中長息0.2厘，令1年期現只得3.6厘。

今天有3間銀行調整存息，當中兩加1減，包括建行亞洲提高1年期息率0.15厘，新息率至3.1厘；大眾銀行亦上調1年期息率0.1厘至3.6厘，跟東亞 （00023） 及南商看齊。

如以長息計，即使大眾財務早前連番劈息，但「財仔」以3.75厘晉級同期高息王。可是，相比今年初最高曾達5.05厘，凸顯存息不斷走低。

此外，分析指，銀行體系總結餘雖只得459.7億元，乃自2008年11月的15年低位，但如金管局指，資金並非離開本港。市料港美套息交易後，游資暫泊在美元，畢竟近期中小行猛加美元定期存款息，例如昨天（19日）東亞減3個月港元年息0.1至3.4厘；卻全線勁加美元定期存款息0.2厘，現時3個月年息報4.65厘，遠較港元同期存息高1.25厘。

銀行結餘失500億創14年半低 香港下月加P息？【下一頁】

同樣，建行亞洲、創興及交銀香港已先後把3個月美元定期存款加至5厘，亦較同期的港元定存高逾1厘。

星展香港環球市場策略師李若凡今早對媒體說，隨着半年結及6月至8月為上市公司的派息高峰期，相信港元拆息將慢慢緩升。

外電估計，包括內銀、油股及中資電訊股等內地企業，派息總額逾2800億元，市料港元需求漸增，業界有望於今年中逐漸恢復加定存息吸資。

1個月港元拆息兩連升，今天報2.69厘；隔夜息持續高企在超逾兩厘。展望後市，全球聚焦5月4日聯儲局議息，華僑永亨經濟師姜靜指，聯儲局官員Bostic支持再加息一次，隨後暫停加並維持利率在逾5厘水平；但鷹派的儲局官員Bullard則支持加息至5.5厘至5.75厘。市場押注5月4月加25個基點接近9成，惟市料年底前因經濟衰退而須減息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪