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【可持續發展】屈臣氏於全球增加可持續產品至8000款　7月啟動碳補償計劃、支持印尼森林保護項目

Hot Talk 15:16 2023/04/20

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【可持續發展】屈臣氏於全球增加可持續產品至8000款　7月啟動碳補償計劃、支持印尼森林保護項目

4月22日為世界地球日，長和 （00001） 旗下屈臣氏集團表示，將加強屈臣氏可持續發展承諾，於全球增加可持續產品至8000款，同時承諾抵銷超過2000噸二氧化碳排放，減少業務對環境的影響。

屈臣氏與ClimatePartner合作，將於7月啟動碳補償計劃，並抵銷7款可持續產品的碳排放。有關計劃已計算產品從生產到顧客手中整個生命周期的碳排放，然後以自然為本的方案來抵銷剩餘的碳排放量。

屈臣氏支持印尼在土壤退化地區重建森林

7項可持續產品包括：Naturals by Watsons 咖啡磨砂皂、Naturals by Watsons 蘆薈洗髮露、屈臣氏抗菌潔淨濕紙巾、屈臣氏天然竹牙刷、屈臣氏水果配方面膜、屈臣氏竹纖維原生紙及IMEW 04積雪草舒緩導入精華。

透過碳補償計劃，屈臣氏支持ClimatePartner在印尼Rimba Raya開展的森林保護項目，在土壤退化地區重建森林，增加碳存量，促進生態系統健康。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，應對氣候變化是全球當前的重要任務，刻不容緩，屈臣氏除提供更多可持續產品，還投資以自然為本的方案並推出碳補償計劃，抵銷產品的碳排量，積極應對氣候變化。

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編輯：陳韻妍

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