  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟

環球經濟金融 16:00 2023/04/20

分享：

分享：

瑞安航空（Ryanair）行政總裁邁克爾·奧利里（Michael O'Leary）批評，英國脫歐製造亂局，對英國經濟造成負面影響，估計英國15年內會重新與歐盟展開「挪威式合作」（Norway-style deal）。

英3月通脹率仍破10% 超外界預期 【下一頁】

奧利里形容，英國脫歐是一場「難以置信的亂象」，認為未來3至5年內對英國經濟造成負面影響。他指英國與歐盟長期關係發展，將取決於未來英國政府如何建立基礎。

但奧利里預計，10至15年內英國會重新與緊密貿易伙伴歐盟重新簽署協議，形式可能與挪威或瑞士雷同。他稱歐盟單一市場對英國而言吸引力太大，英國經濟難以排除歐盟市場在外。挪威及瑞士非歐盟成員國，但與歐盟經濟有緊密聯繫。

然而，奧利里相信一切亦取決於歐盟對英國脫歐的取態。他指對歐盟面言，英國脫歐是一個真實警號，讓歐盟更應聚焦在改善民眾生活，即改善單一市場。

英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者 【下一頁】

同時，奧利里形容英國勞動力市場已經被破壞，指瑞安被迫負擔高昂簽證費用，聘請歐盟及非歐盟員工，每名相關員工耗資3,000英鎊（約2.93萬港元）。

奧利里亦批評英國政府只著重脫歐的事實，到處尋找脫歐好處支持離開歐盟的決定。他認為英國脫歐對瑞安的唯一優點，只有機上可以重新出售免稅品。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
2023/04/19
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英倫銀行擬改革存款擔保計劃 上調企業存款保障金額
2023/04/17
英倫銀行擬改革存款擔保計劃 上調企業存款保障金額
英國工會警告 護士或定期罷工至聖誕節
2023/04/17
英國工會警告 護士或定期罷工至聖誕節
英財相寧承受罷工短期經濟損害 拒加薪憂長遠推高通脹
2023/04/14
英財相寧承受罷工短期經濟損害 拒加薪憂長遠推高通脹
IMF預測 英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%
2023/04/12
IMF預測 英國經濟萎縮幅度收窄至0.3%

你可能感興趣

英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
15:00 2023/04/19
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英倫銀行擬改革存款擔保計劃 上調企業存款保障金額
16:37 2023/04/17
英倫銀行擬改革存款擔保計劃 上調企業存款保障金額
英國工會警告 護士或定期罷工至聖誕節
14:15 2023/04/17
英國工會警告 護士或定期罷工至聖誕節
經濟 地緣政治 英國 歐盟 脫歐 貿易 挪威 瑞士

下一篇文章

【全日空】原價近14萬頭等機票賣7000元 ANA標錯價或拒認數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
尼馬模特女友IG騷孕肚 復合數月喜迎首個愛情結晶
美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼
美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
湯告魯斯愛女17歲生日 再為母親電影獻唱或鋪路入行
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
英3月通脹率仍破10% 超外界預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款