Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟

瑞安航空（Ryanair）行政總裁邁克爾·奧利里（Michael O'Leary）批評，英國脫歐製造亂局，對英國經濟造成負面影響，估計英國15年內會重新與歐盟展開「挪威式合作」（Norway-style deal）。

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奧利里形容，英國脫歐是一場「難以置信的亂象」，認為未來3至5年內對英國經濟造成負面影響。他指英國與歐盟長期關係發展，將取決於未來英國政府如何建立基礎。

但奧利里預計，10至15年內英國會重新與緊密貿易伙伴歐盟重新簽署協議，形式可能與挪威或瑞士雷同。他稱歐盟單一市場對英國而言吸引力太大，英國經濟難以排除歐盟市場在外。挪威及瑞士非歐盟成員國，但與歐盟經濟有緊密聯繫。

然而，奧利里相信一切亦取決於歐盟對英國脫歐的取態。他指對歐盟面言，英國脫歐是一個真實警號，讓歐盟更應聚焦在改善民眾生活，即改善單一市場。

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同時，奧利里形容英國勞動力市場已經被破壞，指瑞安被迫負擔高昂簽證費用，聘請歐盟及非歐盟員工，每名相關員工耗資3,000英鎊（約2.93萬港元）。

奧利里亦批評英國政府只著重脫歐的事實，到處尋找脫歐好處支持離開歐盟的決定。他認為英國脫歐對瑞安的唯一優點，只有機上可以重新出售免稅品。

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責任編輯：吳漢培