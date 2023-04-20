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【太空科技】現代汽車夥科研機構　開發探月專用漫遊車

科技 18:00 2023/04/20

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現代汽車表示，最早可於2024年下半年完成漫遊車的研發模型，並預計在2027 年推出正式產品。（現代汽車）

現代汽車（Hyundai）去年7月與6家南韓科研機構，包括韓國天文研究院、韓國電子通信研究院、韓國航空宇宙研究院等簽署合作協議，為月球表面探索開發移動解決方案。現代汽車日前宣布正式開發探月專用漫遊車，預料2027年推出。

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現代汽車表示，該漫遊車具有熱管理功能和輻射屏蔽，可抵禦月球表面的極端環境。此外，該車整體重量約70kg，由上下兩部分組成，分別搭載太陽能自充電系統和現代汽車的無人駕駛技術；上半部分負責在月球表面執行探測任務，而下半部分則是驅動系統，並將開發成可在月球表面自由行走的移動平台。

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現代汽車表示，最早可於2024年下半年完成漫遊車的研發模型，並預計在2027 年推出正式產品。在開發、測試和完善所有機件後，將計畫在月球南極地區附近登陸漫遊車，執行各種科學任務。

責任編輯：陳卓賢

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