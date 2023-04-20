歐美通脹高溫未退　利率預期再度回升

投資者逐步消化3月份歐美銀行動蕩帶來的衝擊，金融市場已經回復穩定，股市波動指數回落至年內低位。另一方面，歐美地區通脹居高不下，英國整體通脹仍然處於按年升10%以上水平，英倫銀行加息周期難言結束，刺激英鎊重上1.24水平。美元亦見反彈，美國國債收益率有所回升，但與3月份高位仍有一段距離。

與歐洲相比，筆者認為聯儲局加息步伐將會較為落後，美元難以重拾升勢。聯儲局去年率先進取加息，在遏制通脹上已取得階段性成果，加上利率已升至限制性水平，聯儲局理應無需再大幅加息。與此同時，美國地區銀行倒閉將帶來信貸緊縮效果，將替代部份加息的需要，在通脹回落的趨下，聯儲局似乎傾向維持利率在限制性水平一段時間，再觀察信貸緊縮的程度和規模，才作出下一階段部署。日本貨幣政策方面，筆者並不預期短期出現重大政策轉向。新任日本央行行長植田已在不同場合發言支持維持收益率曲線政策。考慮國內通脹壓力遠低於歐美地區，日本央行並未有逼切性在短期內作出政策轉向，未來政策路徑較可能採取漸進方式，先公布檢討政策框架，再於歐美加息周期行將結束時逐步修訂超寛鬆貨幣政策，加息時間仍然是相當遙遠。

責任編輯︰梁浩碩